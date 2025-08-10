সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে বিশাল জনসভা অনুষ্টিত

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে বিশাল জনসভা অনুষ্টিত
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে বিশাল জনসভা অনুষ্টিত হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) বিকালে উপজেলার মধ্যবাজারে ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বিশাল জনসভা অনুষ্টিত হয়।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামে মেরামতের ৩১ দফা জনগণের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে ও আসন্ন ক্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২২৪ সুনামগঞ্জ- ১ (ধর্মপাশা, মধ্যরগর, তাহিরপুর ও জামালগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সদস্য, সাবেক সহ সভাপতি, সাবেক ধর্মপাশা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সাবেক উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল মোতালিব খাঁন।
জনসভায় সভায় ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সদস্য মাহবুবুর রহমান হাসিদ এর সঞ্চালনায়। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সুনামগঞ্জ-১ আসনের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপির ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল মোতালেব খাঁন।
বিশেষ অতিথি মধ্যনগর উপজেলা বিএনপির আহবায়ক আবু হায়াত, যুগ্ন আহবায়ক আবুল বাশার, ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি কাজী মাজহারুল হক, বিআরডিবি চেয়ারম্যান ও বিএনপির সদস্য আফসার আলী চন্দপীর, সাবেক জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মামুন ওর রশীদ শান্তু, উপজেলা বিএনপির সদস্য আফজাল হোসেন স্বপন।
ধর্মপাশা উপজেলা সাবেক সহ সভাপতি আনফর আলী, সাবেক জেলা পরিষদের সদস্য চন্দন খাঁন, মধ্যনগর উপজেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য কামাল হোসেন, ধর্মপাশা উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক ফারুক আহমেদ, ইকবাল হোসেন, আবুল বাশার, উজ্জ্বল মেম্বার, সুখাইর রাজার উত্তর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আত্তাব উদ্দিন, সদর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল মন্নাফ, সদস্য মো: ফারুক মিয়া, সাবেক ছাত্রদল নেতা আরাফাত রহমান খাঁন তানভীর প্রমূখ।
মনোনয়ন প্রত্যাশী বারবার কারানির্যতনের শিকার আব্দুল মোতালেব খাঁন বলেন, ৭৯ থেকে বিএনপির রাজনিতীর সঙ্গে জরিত, জেল জুলুম সহ বিভিন্ন ভাবে আওয়ামীলীগের শাসন আমলে নির্যাতনের শিখার হয়েছি। প্রতিটি আন্দোলনে দলের সঙ্গে থেকে দলীয় কাজ করে আসছি। ক্লীন ইমেজ প্রার্থী হিসেবে দল আমাকে মূল্যায়ন করবেন। সকলের সহযোগিতা কামনা করি। আমি সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চাই। ত্যাগী ও কারানির্যাতিত হিসেবে দল আমাকে মূল্যায়ন করবে ইনশাআল্লাহ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন