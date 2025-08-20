সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্টাবার্ষিকী উদযাপন

রাজু ভুঁইয়া, সুনামগঞ্জ | আগস্ট ২০, ২০২৫

গৌরব, ঐতিহ্য ও সংগ্রামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় বর্ণাঢ্য র‌্যালি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ডাস্টবিন স্থাপন এবং ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

বুধবার (২০ আগষ্ট) সকালে ধর্মপাশা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‌্যালি বের হয়ে উপজেলা হাসপাতালে পয়েন্টে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ধর্মপাশা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক নুরুল আমিন নুরু, সদস্য সচিব তোফায়েল আহম্মেদ সোহাগ এর সঞ্চালনায়, প্রধান অতিথি ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক (স্বাক্ষর প্রাপ্ত) এসএম রহমত।

প্রধান বক্তা, সুনামগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক আহমেদ হুমায়ুন রশিদ রুবেল। বিশেষ অতিথি, সুনামগঞ্জ জেলা কৃষকদলের যুগ্ন আহবায়ক ও উপজেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মজিবুর রহমান মজুমদার, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক শওকত বেপারী, যুগ্ন আহবায়ক আলমগীর কবির, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক মো: রনি মিয়া, ধর্মপাশা সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কাঞ্চন আহমেদ।

অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন- উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক মনোয়ার হোসেন, যুগ্ন আহবায়ক শাহীন খান, ইমন আহম্মেদ মানিক, নাজিম খান, আনোয়ার হোসেন, সদস্য রনি তালুকদার, জুনায়েদ, শামীম আহমেদ, রেজা হোসেন তালুকদার, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য গালিব আহমেদ চৌধুরী, মেহেদী হাসান প্রমূখ।

পরবর্তীতে ধর্মপাশা সদর হাসপাতালে গিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয় এবং হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ডাস্টবিন স্থাপন ও বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপাশা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনার কর্মকর্তা ডাক্তার সুবির সরকার।

সার্বিকভাবে ধর্মপাশা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের এ আয়োজন ছিল পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অনন্য এক দৃষ্টান্ত।

