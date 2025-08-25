সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

রাজু ভুঁইয়া, সুনামগঞ্জ | আগস্ট ২৫, ২০২৫

গৌরব, ঐতিহ্য ও সংগ্রামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে। সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে। সোমবার (২৫ আগষ্ট) দুপুরে উপজেলার ধর্মপাশা পূর্ব বাজারে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মপাশা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক নুরুল আমিন নুরু সভাপতিত্বে ও ধর্মপাশা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব তোফায়েল আহমেদ সোহাগ এর সঞ্চালনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলার স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মনোজির হোসেন।

প্রধান বক্তা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আব্বায়ক সোহেল মিয়া, শাজাহান মিয়া, যুগ্ন আহ্বায়ক আহমেদ হুমায়ূন রশিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সাদিকুর রহমান চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জেলা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোহিম উদ্দিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সাখাওয়াত হোসেন পলাশ, জামালগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক ওয়াহিদুর তালুকদার।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য জুবায়ের আহমেদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম ও বাদশাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ শাখার ছাত্র দলের সভাপতি নাজমুল ইসলাম তপু প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন আমাদের ঘরে বসে থাকলে হবে না ধানের শীষের জন্য ভোট চাইতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে,এবং ঘরে ঘরে যেতে হবে, আমরা যদি ঐক্যবধ্য ভাবে থাকি তাহলে কোন শক্তি আমাদের দাবিয়ে রাকতে পারবে না। তারুণ্যের প্রথম ভোট ধানের শীষের জন্য হোক।

