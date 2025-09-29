সুনামগঞ্জে শারদীয় দূর্গা উৎসব উপলক্ষে পূজা উদযাপন ফ্রন্টের বস্ত্র ও বৃক্ষ বিতরণ

সুনামগঞ্জে শারদীয় দূর্গা উৎসব উপলক্ষে পূজা উদযাপন ফ্রন্টের বস্ত্র ও বৃক্ষ বিতরণ
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় ২১টি পূজা মন্ডব এর মধ্যে ১৩টিতে পূজা উদযাপন ফ্রন্ট এ-র উদ্যোগে হত দরিদ্র মানুষের মাঝে শারী ও লুঙ্গি এবং ঔষধি গাছ বিতরণ করা হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) তারিখে উক্ত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
ধর্মপাশা উপজেলার ১৩টি পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন পূজা উৎজাপন ফ্রন্ট এ-র আহবায়ক ও কমিটির সদস্য বৃন্দ।
এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুজা উদযাপন ফ্রন্ট ধর্নপাশা উপজেলার আহ্বায়ক আহবায়ক প্রদীপ কুমার তালুকদার।
অনান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মৃণাল কান্তি দেবনাথ সদস্য সচিব পুজা উদযাপন ফ্রন্ট, সকুল সরকার যুগ্ম আহ্বায়ক পুজা উদযাপন ফ্রন্ট, মুকুল পোদ্দার যুগ্ম আহ্বায়ক, বরুণ কর যুগ্ম আহ্বায়ক, মৃণাল কান্তি কর যুগ্ম আহ্বায়ক, মৃদুল সরকার যুগ্ম আহ্বায়ক, মনমোহন সরকার সম্মানিত সদস্য,সম্রাট চৌধুরী সদস্য, সাগর সিংহ সদস্য, গবীন্দ চন্দ্র দাস সদস্য, নৃপেন্দ্র তালুকদার সদস্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
