সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে:বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

আওয়ার নিউজ ডেস্ক

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বাহ্যিক নিরাপত্তা ও সাইবার নিরাপত্তার প্রটোকল দ্রত করা অপরিহার্য। সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিদ্যুৎ ভবনে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) আয়োজিত “Cyber Security in Power Sector–Policy and Operational Perspective” শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিস্টেম অটোমেশনের বিভিন্ন ডিভাইসকে Online Communication-এর আওতায় রাখতে হয়। তাই সাইবার হুমকির সম্ভাবনাও বাড়ছে। অপ্রত্যাশিত এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমাদের সচেতন ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাইবার নিরাপত্তা হুমকির আগাম সতর্কতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলা, সেবা সুরক্ষা, তথ্য পরিকাঠামোর সুরক্ষা এবং সাইবার সাপ্লাই চেইন ঝুঁকি হ্রাস, সাইবার সিকিউরিটিতে গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এছাড়া সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরো কাজ করতে হবে।

সেমিনারে “Fundamaental Features of Cyber Security” বিষয়ে কুয়েট (KUET)-এর প্রফেসর ড. কাজী মো. রকিবুল আলম, “Scope, Necessity and Policies of Cyber Seceurty in Power Sector” বিষয়ে ডেসকো (DESCO)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. কাওসার আমীর আলী এবং “Cyber Seceurty in Power Sector-Cyber Threats, Design, Implementation and Monitoring Defensive Zero Trust Architecture” বিষয়ে মাইক্রোসপ্ট-এর প্রধান তথ্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. মুসফিকুর রহমান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিপিএমআই এর রেক্টর মো. মহসিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মো. হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন।