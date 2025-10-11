সেফ এক্সিট চাই না, স্বাভাবিক এক্সিট নিয়েই দেশেই থাকবো: ধর্ম উপদেষ্টা

পিংকি আক্তার, রাঙামাটি | অক্টোবর ১১, ২০২৫

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, ‘আমরা সেফ এক্সিট চাই না। স্বাভাবিক এক্সিট নিয়েই নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এই দেশেই থাকবো।’ আমি এই দেশের মানুষ। এই দেশ আমার, এখানেই আমি থাকব।’

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে রাঙামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ওলামা পরিষদ আয়োজিত ‘সম্প্রীতি সমাবেশ’ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী নির্বাচনে আমাদের প্রস্তুতি শতভাগ। আমরা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারকে দায়িত্ব হস্তান্তর করব, এতে করে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা পাবে।

রাঙামাটি পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, ওলামা সমাজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতে পারবে। রাঙ্গামাটি ওলামা সমাজ তাদের আচরণে উদারতায় মহত্বে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ঐক্য প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ওলামা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাওলানা হাজী মোঃ শরীয়ত উল্লাহ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সাদেক হোসেন, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক মো. হাবিব উল্লাহ মারুফ, জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন, জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, বিহারসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্টজনরা।

