সোনালী ব্যাংক পিএলসি নামুজাহাট শাখার খেলাপি ঋণ আদায়
বগুড়া জেলার সোনালী ব্যাংক পিএলসি নামুজাহাট শাখার খেলাপি ঋণ (মন্দ ঋণ) আদায় করা হয়েছে।
রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে ১টি সম্পন্ন ও ১টি আংশিক লোন পরিশোধ করার জন্য ইমরান হোসেন ব্যাংকে আসেন।
ইমরান হোসেন বগুড়া সদর উপজেলার নামুজা ইউনিয়নের নামুজা সরদারপাড়া গ্রামের মৃতঃ মতিয়ার রহমানের পুত্র।
ইমরান হোসেন জানায়, ২০১৬ সালে ইমরান রাইচ এন্ড আটা মিল এই নামে লোন নিয়েছিলো সে। পারিবারিক বিভিন্ন ঝামেলার কারণে এ ঋণ পরিশোধ করা হয়ে ওঠেনি। গতকাল রোববার ৮লক্ষ ৭০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছি।
লোন পরিশোধের সময় উপস্থিত ছিলেন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি নামুজাহাট শাখার সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আলী নেওয়াজ, সিনিয়র অফিসার দেবব্রত রায় (ঋণ কর্মকর্তা), সিনিয়র অফিসার ক্যাশ মতিউর রহমান রাসেল (যুগ্ম জিম্মাদার), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উৎপল কুমার সাহা,শাহিনুর রহমান জনি, আপেল মাহমুদ আরিফ, ইউসুফ প্রমূখ।
