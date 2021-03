স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নূর ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশনের বিশেষ আয়োজন

Noor Tax and Immigration's special offer

প্রেস বিজ্ঞপ্তি |

স্বাধীনতার ৫০ বছরে পা দিচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান শহরে অবস্থিত ইন্টার্নাল রেভিনিউ সার্ভিস (আই আর এস) অথরাইজড ই-ট্যাক্স ফাইল প্রতিষ্ঠান নূর ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশন নিয়েছে বিশেষ উদ্যোগ।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী ইকবাল ফেরদৌস জানান, নূর ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশন ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটিদেরকে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে আসছে। চলতি বছর থেকে আরো বড় পরিসরে প্রতিষ্ঠানকে সাজানো হয়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নতুন ক্লায়েন্টদের জন্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আকর্ষণীয় ছাড় দিয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির একাউন্টিং বিষয়ক সেবাসমূহ:

পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন (আমেরিকার সকল ষ্টেট), সেল্ফ এপ্লোয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ট্যাক্সি ক্যাৰ, গ্রাবহাব, ডোরডেশ, রেন্টাল ইনকাম), বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন, পার্টনারশিপ ট্যাক্স রিটার্ন, নতুন ব্যবসা সেট আপ (এল.এল.সি, আই.এন.লি), পে-রোল, বুক কিপিং এবং সেলস ট্যাক্স।

ইমিগ্রেশন বিষয়ক সেবাসমূহ:

সিটিজেনশিপ আবেদন, ফ্যামেলি পিটিশন (স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন), কন্ডিশনাল গ্রীণ কার্ড রিমুভাল, এফিডেভিট অব সাপোর্ট, ভিসিট ভিসা আবেদন, ওয়ার্ক অথোরাইজেশন এবং লো-ইনকাম পরিবারের জন্য ফি ওয়েবার আবেদন।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ট্যাক্স এক্সপার্ট ও নোটারী পাবলিক সেবাও প্রদান করে।

বিস্তারিত জানতে এবং সেবা নিতে নূর ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশনের হটলাইন +১-৩১৩-৮৭৩-৫৩৩৮ বা +১ ৫৮৬-৪৮১-৬১৩৪, ইমেইল [email protected] বা সরাসরি অফিসে ৩০০০ হলব্রুক, হ্যামট্রামিক, মিশিগান, এম-আই ৪৮২১২ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ অফিস : বাড়ী #৮৫, রোড #০৩, ব্লক #ই, উপশহর, সিলেট। ফোন # +৮৮০১৬৮২৯২৩০৫।

……………………………..

Noor Tax and Immigration’s special offer on 50 years of Independence

Noor Tax and Immigration, an authorized Internal Revenue Service (IRS) e-file provider, based in Michigan of the United States (US), has started providing special offers marking 50 years of Independence.

Iqbal Fardous, CEO of Noor Tax & Immigration, said that Noor Tax and Immigration was established in 1999 and has been providing tax, accounting, and immigration services to the Bangladeshi community in various states of the US with honesty, efficiency, and dedication.

“We offer attractive discounts of up to 50 percent for new clients marking 50 years of Independence. And we will soon open branches in several other states of the US for extending its service area,” he added.

Accounting Services of the organization include Personal Tax Returns (All states of the US), Self-employed Tax Returns (Uber, Lyft, Taxi, Grubhub, Rental Income), Business Tax Returns, Partnership Tax Returns, New Business Set-Up (LLC, INS), Payroll, Bookkeeping, and Sales Tax.

Immigration services include USA Citizenship Application, Family Petition (Husband-wife, parents, sibling), Conditional Green Card Removal, Affidavit of Support, Visit Visa Application, Work Authorization, etc. Fee Waiver Application for Low-income Families.

It also provides Real Estate Agent Tax Expert and Notary Public services.

For details to get the services, please contact Noor Tax and Immigration’s hotline +1-313-873-5338 or +1-586-481-6134, email: [email protected] , or directly visit the office at 3000 Holbrook, Hamtramck, Michigan, MI 48212.

Bangladesh Office: House #85, Road #03, Block #E, Uposohor, Sylhet. Tel: +8801687292305.