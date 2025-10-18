ডা. আব্দুস সালাম

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে দুর্নীতি ও দালাল মুক্ত সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল-সিভিল সার্জন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল জেলার স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম মূল কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরে এখানে অনিয়ম, দুর্নীতি ও রোগীর অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ শোনা গেছে। এই হাসপাতালকে ঘিরে বিগত দিনে প্রকাশিত সংবাদগুলো প্রমাণ করে যে, স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা কতটা জরুরি।

সম্প্রতি সিভিল সার্জন ডা. মো. আব্দুস সালাম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক, জরুরি বিভাগ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেবায় অনিয়ম, দালাল এবং স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে রোগী ভাগাভাগি বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছেন।

এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ মধ্যস্বত্বভোগী ও অনিয়মজনিত ব্যবস্থাপনা রোগীর সেবা প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত ও ব্যয়বহুল করে তোলে। এটি শুধু রোগীর অধিকার লঙ্ঘন করে না, বরং জনসাধারণের আস্থা হারানোর কারণেও পরিণত হয়।

ডা. আব্দুস সালামের উদ্যোগে হাসপাতাল থেকে অনিয়মকারী ও দায়িত্বহীন কর্মকর্তাদের সরানো হয়েছে, যা একটি সাহসী প্রশাসনিক পদক্ষেপ। পাশাপাশি হাসপাতালের আধুনিকীকরণ সিটি স্ক্যান এবং ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন স্থাপন রোগীর সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এটি শুধু চিকিৎসা প্রক্রিয়া দ্রুত করবে না, বরং হাসপাতালকে একটি আধুনিক, জনবান্ধব ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

তবে এ ধরনের পদক্ষেপ শুধু প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ওপর নির্ভরশীল হলে পর্যায়ক্রমিক ফলাফল নিশ্চিত করা যায় না। দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজন কৌশলগত পরিকল্পনা, নিয়মিত মনিটরিং, স্বচ্ছতা এবং রোগী-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি।

সাংবাদিক, নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকলে হাসপাতালকে দুর্নীতি মুক্ত ও আধুনিকায়িত করা সম্ভব।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল একটি বাস্তব উদাহরণ যে, প্রশাসনিক সততা, সাহসী পদক্ষেপ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার মিলিত হলে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করা সম্ভব। জেলার অন্যান্য হাসপাতালকেও এই মডেল অনুসরণ করা উচিত। জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনাই দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি।

স্বাস্থ্যসেবা কোনো কালে একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের উদাহরণ দেখাচ্ছে যখন সাহসী নেতৃত্ব এবং স্বচ্ছ প্রশাসন মিলিত হয়, তখন অনিয়ম দূরীকরণ ও উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা সম্ভব।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়ে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন জেলার সিভিল সার্জন ডা. মো. আব্দুস সালাম। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত দুর্নীতি ও অনিয়ম দূরীকরণে ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকসহ বিভিন্ন বিভাগের অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের সরানো হয়েছে, যাতে রোগীরা সরাসরি সরকারি সেবা নিতে পারেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, খুব শিগ্রই হাসপাতালে সিটি স্ক্যান ও ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন স্থাপন করা হবে, যা জেলার সাধারণ মানুষকে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করবে।

সিভিল সার্জন আশা প্রকাশ করেছেন, হাসপাতালটি এখন থেকে একটি দুর্নীতিমুক্ত, জনবান্ধব ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

সিভিল সার্জনের এই পদক্ষেপকে জেলা স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয়রা ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন। তারা আশা করছেন, নতুন প্রযুক্তি ও সেবার মান বৃদ্ধির সঙ্গে জনগণের আস্থা আরও শক্ত হবে।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা-২০২৫বিস্তারিত

জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা উঠল লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত

কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করলো সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদল

দৈনিক কালবেলা তিন বছর অতিক্রম করে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

‍‌‌”রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কালবেলা নির্ভয়ে ছাত্র-জনতার পক্ষেই সংবাদ প্রকাশ করেছে”

‘সত্য, সুন্দর, সাহস’ এই স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে দৈনিক কালবেলাবিস্তারিত

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে সাতক্ষীরায় র‍্যালি, আলোচনা সভা

সাদাছড়ির আধুনিকায়ন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন এই প্রতিপাদকে সামনে রেখেবিস্তারিত

হ্যান্ডবল খেলায় কলারোয়ার মেয়েরা ৩ বার সাতক্ষীরা জেলা চ্যাম্পিয়ন

ক্রিকেট, ভলিবল ও ফুটবলের পর এবার হ্যান্ডবল খেলায় কৃতিত্বের স্বাক্ষরবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি (ডিআরসি)’র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবারবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় দূর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত

আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে সাতক্ষীরায় র‍্যালি, আলোচনা সভা ওবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ওবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় সিডোর উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ

সাতক্ষীরায় তারুণ্যের স্বপ্ন নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখেবিস্তারিত

সাংবাদিক মীর মোস্তফা আলীর ভাইয়ের মৃত্যুতে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের শোক

সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সদস্য ও দৈনিক সবুজ নিশান পত্রিকার সাতক্ষীরা প্রতিনিধিবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ৩৫ তম আন্তর্জাতিক প্রবীন দিবস ২০২৫ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছ, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো সযত্নে তোমায়বিস্তারিত

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহের উন্নয়নকল্পে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ঈদগাহ ময়দানবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ: দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিপাকে অভিযোগকারী

সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড–১-এর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল খায়েরের বিরুদ্ধেবিস্তারিত