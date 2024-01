হাতিয়ায় নোবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের জলবায়ু পরির্বতন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নোবিপ্রবি প্রতিনিধি |

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার আবদুল মোতালেব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা করেছে নোবিপ্রবির একদল তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষক।

বুধবার (২৪ জানুয়ারি) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বক্তৃতা, আলোচনা এবং নানা শিক্ষনীয় কার্যকলাপ এর মাধ্যমে ২০০ শিক্ষার্থীদের মাঝে উক্ত কর্মশালা ও সেমিনারটি সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালা ও সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিলো, “Youth Campaign : Climate Change Literacy and Drinking Water Quality Monitoring.”

এই সেমিনারের পরিচালনায় প্রধান ভূমিকায় ছিলেন এই প্রজেক্ট এর কো-অরডিনেটর নোবিপ্রবি সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ এর ১৩ ব্যাচ এর শিক্ষার্থী মো. সাইফুল ইসলাম। এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাজমুস সাকিব খান (চেয়ারম্যান, সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ)।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ.এন.এম হাসান (প্রধান শিক্ষক, আবদুল মোতালেব উচ্চ বিদ্যালয়) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলন জনাব আব্দুল হাকী (সহযোগী অধ্যাপক, হাতিয়া ডিগ্রি কলেজ)।

গবেষণা প্রকল্প: Capacity Building of Youth to Improve Drinking Water Security and Climate Resilience through Youth-led Participatory Sensing (YPS) Model in Hatiya Island, Noakhali. উক্ত প্রকল্পটি “Youth Innovation Fund” ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়, যা আর্থিক ভাবে সহায়তা করেন যৌথভাবে- Independent University, Bangladesh (IUB), Embassy of Sweden, Dhaka, International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD).

এই প্রকল্পের অধিনে তরুন শিক্ষার্থীরা একটি ওয়েব এপ্লিকেশন (https://helpchai.vercel.app/)

ডেভেলপ করেন যার মাধ্যমে অতি সহজে খাবার পানির গুনগত মান যাচাই করা যাবে। সেই সাথে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দুই শতাধিক তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সৃষ্ট পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা গত সমস্যার টেকসই সমাধান ও অভিযোজনের জন্য দক্ষ করে গড়ে তোলা। সেমিনারটি শিক্ষার্থীদের মাঝে কুইজ ও পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়।

উক্ত প্রজেক্ট এর কো-অরর্ডিনেটর মো. সাইফুল ইসলাম প্রজেক্ট সম্পর্কে বলেন- বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন হয়তো সম্পূর্নভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু টেইসই প্রযুক্তি ও পদক্ষেপের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার মতো করে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।