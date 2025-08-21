হাবিপ্রবিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন

আশিফা আশরাফি মেধা (হাবিপ্রবি) করেসপন্ডেন্ট | আগস্ট ২১, ২০২৫

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. শফিকুল ইসলাম সিকদার, পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মনিরুজ্জামান বাহাদুর, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. শামসুজ্জোহা, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. এমদাদুল হাসানসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ

উল্লেখ্য, প্রশাসনিক ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে ২৮৪ টি যন্ত্র স্থাপন করা হয়।

