২০ জেলে সহ সাগরে ট্রলার ডুবি, ১৪ জেলে উদ্ধার, নিখোজ-৬
কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ২০ জেলে সহ এফবি মায়ের দোয়া নামের একটি মাছধরা ট্রলার ডুবে গেছে। রোববার ভোররাতে সাগরে শেষ বয়ার ৯০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে উত্তাল ঢেউয়ের তোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ডুবির পর বুধবার (২০ আগষ্ট) দুপুরে বঙ্গোপসাগরের পাইপ বয়া সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি মাছধরা ডিঙ্গি ট্রলার ভাসমান অবস্থায় ১৩ জেলেকে উদ্ধার করে। এর আগে সকালে পায়রা বন্দরের ২০ কিলোমিটার গভীর সাগর থেকে অপর একটি মাছধরা ট্রলার আরও ১ জেলেকে উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ রয়েছে আবু তাহের( ৫৫), কামাল(৩৫), রিয়াজ উদ্দিন(২২), তমিজ (১৮), সোহাগ (২০) ও শাহাবুদ্দিন (৪৫) নামের ৬ জেলে। তবে গুরুতর অসুস্থ জেলেদের কলাপাড়া ৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ও নিখোঁজ সকল জেলেদের বাড়ি চট্রগ্রামের বাঁশখালি এলাকায়।
উদ্ধারকৃত জেলেরা জানান, গত শনিবার চট্রগ্রামের বাঁশখালি থেকে ওই ট্রলারটি নিয়ে এসব জেলেরা বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ট্রলারটি ডুবে যাওয়ার পর তারা প্লাষ্টিকের পানির ড্রাম নিয়ে সমুদ্রে দুই দিন ভেসে থাকার পর তাদের উদ্ধার করা হয়।
কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মন্ডল বলেন, নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের জন্য কোষ্টগার্ডকে অবহিত করা হবে।
