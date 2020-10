খুলনা নর্দান ইউনিভার্সিটিতে বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি |

নর্দান ইউনিভার্সিটি খুলনা ও খুলনাঞ্চলের আরো পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প (MELBU)এর অধীনে বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতা “ফিউচার ফাউন্ডার্স লীগ” এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইরাসমাস প্লাস (Erarmus Plus) প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়নের উপর একটি ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক প্রকল্প (MELBU: More Entrepreneurship Life at Bangladeshi Universities) পরিচালিত হচ্ছে।

উক্ত যৌথ প্রকল্পের অংশীদার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হলো জার্মানির লিপজিগ ইউনিভার্সিটি, পোলান্ডের মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অফ স্টেটিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি খুলনা, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ ও নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর ২০২০) সকালে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.melbu.eu) এবং “ফিউচার ফাউন্ডার্স লীগ” বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফায়েকুজ্জামান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্পের বাংলাদেশী অংশের সমন্বয়ক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসনের অধ্যাপক ড. নূর-উন-নবী।

বিদেশী অতিথি ছিলেন প্রকল্পের মূল সমন্বয়ক জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. উত্জ ডনবার্গার এবং পোল্যান্ডের মেসিজ কাপ্তেনেস্কি।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্যোক্তা মনোভাব তৈরী করা এবং সেই লক্ষে উদ্বোধন করা হয়েছে বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতা “ফিউচার ফাউন্ডার্স লীগ “।

প্রতিযোগিতায় ছয়টি বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গুরূপভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সেরা তিনটি টিম প্রাইজমানি হিসাবে পাবে মোট দুই লক্ষ টাকা।

প্রতিযোগিতার বিস্তারিত নিয়মাবলী এবং ডেটলাইনসমূহ প্রকল্প ওয়েবসাইটে (www.melbu.eu) পাওয়া যাবে।

এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন শিক্ষার্থী আগামী বছর জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পটির নর্দান ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি খুলনার পক্ষে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক এস এম মনিরুল ইসলাম ইসলাম এবং তার সহযোগী হিসাবে আছেন প্রভাষক মোঃ রাফিউল ইসলাম ও এস এম মিসবাহউদ্দিন।

নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেজ এন্ড টেকনোলজী, খুলনার সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা জোবায়ের মোস্তাফিজ প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।