বশেমুরবিপ্রবিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত

বশেমুরবিপ্রবি প্রতিনিধি |

Advertisement With Rayya Advertisement

গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বশেমুরবিপ্রবি) ”University Students attitudes on whistleblowing: Awareness, Progress and Challenges of Implementation at the Public Sectors in Bangladesh’ শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৯ মে) একাডেমিক ভবনের নিচ তলায় ১১৭ নম্বর কক্ষে সকাল ১০ টা থেকে দিনব্যাপী এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপটির সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ড. মোঃ আবু সালেহ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. হাসিবুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. নুরুল হুদা সাকিব, সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজের প্রভাষক ফয়সাল জামান শিশির, বশেমুরবিপ্রবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফয়সাল আহমেদ৷

কর্মসূচির উদ্বোধনী পর্বে আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ড. আবু সালেহ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. হাসিবুর রহমান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. হাসিবুর রহমান বলেন, ‘রাষ্ট্রের নীতি বাস্তবায়নকারী বা ক্ষমতার কেন্দ্রে যারা অবস্থান করে তাদের পাশাপাশি আমাদের সবারই রাষ্ট্র বা সমাজের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এখন আপনি ব্যক্তি বা নাগরিকের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের একজন অংশীদারকও বটে। তাই হুইসেল ব্লোয়িং প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এই রাষ্ট বা সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে আপনাদের ভূমিকাও জোরালো এবং সময়ের প্রয়োজন।’

ওয়ার্কশপটির সঞ্চালনা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ এমদাদুল হক।

ওয়ার্কশপের অংশ হিসেবে ‘Whistleblowing and Virtual Whistleblowing in Bangladesh’ বিষয়ে আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, তিনি ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীদের হুইসেলব্লোয়িং সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ধারণা দেন। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার উদাহরণ দেওয়ার মাধ্যমে এর গুরুত্ব বোঝান। এছাড়া কিভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন – ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদিতে হুইসেল ব্লো করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

”Public-interest Information Disclosure Act (Provide and Protection), 2011” বিষয়ে আলোচনা করেন উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়ক ও সহযোগী অধ্যাপক ড. নুরুল হুদা সাকিব এবং ”The Significance of Whistleblowing’ এর ওপর আলোচনা করেন সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজের প্রভাষক ফয়সাল জামান শিশির। এর পাশাপাশি তিনি প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংশগ্রহণকারীদের একাধিক গ্রুপে বিভক্ত করে উপস্থাপনা পর্বের মধ্য দিয়ে হুইসেল ব্লোয়িং সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করেন।

উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক নুরুল হুদা সাকিব চলতি বছরের এপ্রিল মাসে আমেরিকা সরকার প্রদত্ত ”International Visitor Leadership Impact Award’ হতে প্রাপ্ত পুরস্কারের অর্থায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কশপটির আয়োজন করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হচ্ছে এই ওয়ার্কশপ।